الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس حالة الغضب داخل أروقة القلعة الحمراء طلب الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انطلقت اليوم الخميس وذلك على خلفية تراجع النتائج والخروج الصادم من البطولات.

"شوفلك نادي تاني".. الأهلي يوافق على بيع نجم الفريق رسميًا بعد قرار ثوروب

ويعيش الأهلي فترة من عدم الاستقرار الفني بعدما تلقى خسارة قاسية بثلاثة أهداف دون رد أمام المقاولون العرب في بطولة كأس عاصمة مصر، وسبقتها مفاجأة مدوية بخروجه من كأس مصر على يد فريق المصرية للاتصالات أحد أندية الدرجة الثانية عقب الخسارة بنتيجة 2-1 في دور الـ32 بعد وقت إضافي وهو ما أشعل غضب الجماهير الحمراء.

رحيل عدد من لاعبي الأهلي

وكشف مصدر مطّلع داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة أن ياس توروب قدّم تقريره الفني لإدارة النادي متضمّنًا قائمة اللاعبين غير المرغوب في استمرارهم مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن القائمة ضمّت 9 لاعبين هم: أحمد نبيل كوكا، أشرف داري، مصطفى العش، عمر كمال عبد الواحد، محمد شريف، غرديشار، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، ومحمد شكري.

وأكد المصدر أن المدرب الدنماركي يرى أن هؤلاء اللاعبين لم ينجحوا في إثبات جدارتهم خلال الفترة الماضية ولم يقدّموا الإضافة المنتظرة ما دفعه لاتخاذ قرار حاسم بشأن مستقبلهم.

صفقات جديدة تقترب من الأهلي

في المقابل أبدى توروب رغبته في التعاقد مع 6 لاعبين جدد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحاليةـ وذلك في محاولة لإعادة بناء الفريق وتصحيح المسار واستعادة ثقة الجماهير بعد سلسلة الإخفاقات الأخيرة.

وتترقب جماهير الأهلي قرارات الإدارة خلال الأيام المقبلة في ظل تصاعد الضغوط وارتفاع سقف الطموحات، وهذا وسط تساؤلات حول قدرة الفريق على تجاوز هذه العاصفة والعودة سريعًا إلى منصات التتويج.