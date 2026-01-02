أخبار اليمن : 82 عملاً مقاوماً نوعياً بالضفة والقدس خلال أسبوع

82 عملاً مقاوماً نوعياً بالضفة والقدس خلال أسبوعأفاد مركز معلومات فلسطين (مُعطى) ، اليوم الجمعة، بأن الضفة الغربية والقدس المحتلة شهدت 82 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً خلال الأسبوع الماضي.

وقال المركز في بيان احصائي ، بأن أعمال المقاومة تلك وقعت خلال الفترة ما بين 26-12-2025 حتى 1-1-2026.

وأضاف أن تلك الأعمال شملت عملية طعن وعملية دهس و3 عمليات إطلاق نار و5 عمليات تفجير عبوات ناسفة ، و12 عملية صد اعتداءات مستوطنين

وعملية استهدفت الإضرار بمركبات مستوطنين ، فيما وقعت 59 مواجهة وإلقاء حجارة.

