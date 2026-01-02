غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على جنوب لبنانشن طيران العدو الإسرائيلي، سلسلة غارات على مناطق من جنوب لبنان.

وذكرت مصادر محلية في بيروت، اليوم، أن الاحتلا الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مرتفعات اللويزة وفي منطقة مروج عقماتا في مرتفعات إقليم التفاح، وجبل مشغرة وادي عزة زفتا، وأطراف أنصار، ومنطقة تبنا في أطراف البيسارية، بالإضافة إلى غارتين على وادي الزرارية جنوب لبنان.

من جانبها، أكدت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ بعد ظهر اليوم عدوانا جويا، حيث شن سلسلة غارات جوية عنيفة مستهدفة سهل عقماتة وأطراف الريحان في منطقة جبل الريحان، وأتبعها بعدة دقائق بسلسلة غارات عنيفة مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية ملقيا عددا من الصواريخ من نوع جو - أرض.