 إيران: تدخل واشنطن بالاحتجاجات سينشر الفوضى بالمنطقة

الرياض - كتبت رنا صلاح - رداً على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل لحماية المتظاهرين الإيرانيين في حالة وقوع قتلى، قال علي لاريجاني، كبير مستشاري الرئيس الإيراني، الجمعة، بأن التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "إذا أطلقت إيران النار على متظاهرين سلميين وقتلتهم، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستتدخل لإنقاذهم" مضيفا: "نحن على أهبة الاستعداد وجاهزون للتحرك".

هذا وتحوّلت أكبر احتجاجات تشهدها إيران منذ ثلاث سنوات، وهي تظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية، إلى أعمال عنف في عدة أقاليم؛ مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى.