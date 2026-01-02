محافظ شمال سيناء يستقبل أنجلينا جولي ويتفقدان معبر رفح (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 يناير 2026 02:19 مساءً - استقبل اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، الممثلة العالمية أنجلينا جولي، والسفيرة نادية مكرم عبيد، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في زيارة رسمية تهدف إلى متابعة جهود الدعم الإنساني والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

تضمنت الزيارة تفقد معبر رفح البري، الذي يعد نقطة أساسية لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى زيارة المخازن اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري، التي توفر الإمدادات الضرورية لصالح الشعب الفلسطيني في غزة.

كما سيزور الوفد بزيارة العريش العام، حيث ستلتقي أنجلينا جولي والمرافقون بالمصابين الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج هناك، مما يعكس اهتمام جولي الشخصي بالقضايا الإنسانية في المنطقة.

تجسد هذه الزيارة حرص مصر على تعزيز دورها الإنساني والإغاثي في المنطقة، فضلاً عن دعم الجهود الدولية لمساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة الأوضاع الصعبة التي يعانون منها.