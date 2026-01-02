العالم اليوم - كشف سرطان البنكرياس.. "باندا" تتفوق على الأطباء

انتم الان تتابعون خبر كشف سرطان البنكرياس.. "باندا" تتفوق على الأطباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يناير 2026 03:23 مساءً - نجحت أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الصين في التفوق على الأطباء بعدما تمكنت من اكتشاف حالات مبكرة من سرطان البنكرياس لم يتمكن الأطباء من رصدها، ما يعزز الآمال في تحسين التشخيص المبكر وإنقاذ حياة المرضى.

يعد سرطان البنكرياس من أكثر أنواع السرطان فتكا، وتبلغ نسبة البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد الإصابة به نحو 10 بالمئة فقط، ويرجع السبب في ذلك إلى صعوبة اكتشافه في مراحل مبكرة، لأن أعراضه لا تظهر غالبا إلا بعد تقدم المرض.

وتتطلب فحوصات كشف سرطان البنكرياس آليات ومجهودات كبيرة، ولكن الذكاء الاصطناعي قد يغير هذا الواقع، وذلك بعد نجاح أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي على كشف سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وتعرف الأداة باسم "باندا"، وهي اختصار لعبارة "اكتشاف سرطان البنكرياس باستخدام الذكاء الاصطناعي"، وطورها باحثون مرتبطون بشركة علي "بابا الصينية"، وجرى تجربتها لأول مرة في جامعة نينغبو في شرق الصين في نوفمبر 2024.

ومنذ ذلك الحين، حللت الأداة أكثر من 180 ألف صورة للأشعة المقطعية للبطن أو الصدر، وساعدت الأطباء على اكتشاف نحو 20 حالة من سرطان البنكرياس، من بينها 14 حالة في مرحلة مبكرة، إلى جانب 20 حالة من سرطان القنوات الغدية، وهو النوع الأكثر شيوعا وخطورة من سرطان البنكرياس.

وقصد جميع هؤلاء المرضى المستشفى بعد ظهور أعراض مثل الانتفاخ والغثيان، ولم تثر صور فحصهم أي قلق في البداية، إلى أن لفتت أداة الذكاء الاصطناعي الانتباه إليها.

وقال تشو، رئيس قسم البنكرياس في إحدى المستشفيات في الصين التي اعتمدت الأداة: "يمكن القول بنسبة 100 بالمئة إن الذكاء الاصطناعي أنقذ حياتهم".

وفي أبريل الماضي، أعلنت شركة "علي بابا" أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية منحت أداة "باندا" صفة "الجهاز الاختراقي" لتسريع الإجراءات لاعتماد الأداة في المستشفيات، كما تخضع للمزيد من التجارب السريرية في الصين.