الرياض - كتبت رنا صلاح - في لحظة يتوقف فيها العالم عن دوامه المألوف، وتصبح الأصوات خافتة والهواء مشبعًا بأسرار الطبيعة، ينساب الضوء بين أوراق الشجر وكأنه يهمس بكنوز خفية، هنا تشعر بأن كل نبضة في جسدك تتناغم مع نبض الأرض، وأن الحياة تتحدث لغة لا يفهمها إلا من يفتح قلبه للمعجزات الصغيرة، فتطلّ أمامك ورقة خضراء بسيطة، لكنها تحمل طاقة الكون بأكمله، إنها البقدونس، صديق الروح والجسد، الذي يمنحك الانتعاش والحيوية في كل لحظة دون استئذان.

«العشبة الجبارة».. هتخلصك من السموم ورواسب الاملاح بالجسم ومدره للبول وبها مضادات أكسدة.. جربها دلوقتي

تعزيز صحة الكلى والجسم

إلى جانب نكهته الطازجة، يمتلك البقدونس خصائص مذهلة لصحة الكلى والجسم، فهو مدر طبيعي للبول يساعد على التخلص من السوائل الزائدة وتنقية الجسم من الأملاح الضارة، ما يقلل من خطر تكوّن الحصى ويحافظ على وظائف الكلى بكفاءة عالية، كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات وفيتامين C، التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتخفف الالتهابات المزمنة، وبذلك يصبح إدراجه في النظام الغذائي خطوة بسيطة لكنها فعّالة لتعزيز التوازن والطاقة اليومية.

مشروب البقدونس: تنشيط وحيوية

علاوة على دوره في دعم الكلى، يسهم البقدونس في تنشيط الكبد وتنقية الجسم من السموم، مما يقوي جهاز المناعة ويزيد القدرة على مواجهة ضغوط الحياة اليومية، ويمكن تحضيره بسهولة من خلال غلي حفنة من أوراقه الطازجة في كوبين من الماء لمدة عشر دقائق، ثم تصفيته وشربه مرة أو مرتين يوميًا، مع مراعاة الاعتدال لدى الحوامل ومرضى الكلى المزمنة، وبهذا يصبح مشروب البقدونس إضافة ذكية للنظام الغذائي اليومي، يجمع بين النكهة الطازجة والفائدة القصوى، ويمنح شعورًا بالانتعاش والحيوية في كل لحظة.