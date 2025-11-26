الرياض - كتبت رنا صلاح - حذّرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي يلينا بيخوتينا من تناول اليوسفي بالنسبة لمرضى التهاب المعدة وقرحة المعدة والارتجاع المعدي المريئي، مؤكدة أن هذه الفاكهة قد تزيد من تهيج بطانة المعدة وترفع مستويات الحموضة لديهم.

اليوسفي بين الفوائد والمخاطر: نصائح مهمة لمرضى المعدة

وأوضحت أن الإفراط في تناول اليوسفي، حتى لدى الأصحاء، قد يسبب ردود فعل تحسسية واضطرابات هضمية، مشيرة إلى أن الكمية الموصى بها لا تتجاوز حبة إلى حبتين يومياً.



ورغم هذه التحذيرات، أكدت بيخوتينا أن اليوسفي يتمتع بفوائد صحية مهمة، إذ يعد مصدرًا غنيًا بفيتامين C والفلافونويدات والأحماض العضوية، ما يساعد على تقوية جهاز المناعة، تحسين عملية التمثيل الغذائي، وتعزيز الهضم والمزاج بفضل زيوته العطرية.