ضاع عمرنا واحنا منعرفش أنها كنز كبير .. العشبة الخارقة لتنظيف القولون وتطهير الأمعاء من البراز المتحجر

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد القولون من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان إذ يلعب دورا رئيسيا في عملية الهضم والتخلص من الفضلات إلا أن العادات الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني أدت إلى انتشار مشاكل القولون بشكل واسع مثل الانتفاخ وآلام البطن وصعوبة الإخراج وقد أثبتت الدراسات أن عشبة السنا تعد من أفضل العلاجات الطبيعية التي تساعد على تنظيف القولون بكفاءة عالية حيث تعمل على تحفيز حركة الأمعاء وتسهيل التخلص من السموم المتراكمة داخل الجهاز الهضمي كما تسهم في تحسين امتصاص العناصر الغذائية وإراحة المعدة مما يجعلها خيارا آمنا وفعالا لكل من يبحث عن طريقة طبيعية للحفاظ على صحة القولون.

طريقة تحضير عشبة السنا

يمكن تحضير مشروب عشبة السنا بسهولة من خلال وضع كمية مناسبة من أوراقها في إناء يحتوي على ماء مغلي وتركه بضع دقائق حتى تذوب المواد الفعالة فيه ثم يصفى المشروب ويضاف إليه قليل من عسل النحل لتحسين الطعم وبعد أن يبرد قليلا يتم تناوله صباحا على معدة فارغة هذه الطريقة تساعد على تنظيف القولون وإزالة الفضلات القديمة وتنشيط حركة الأمعاء مما يخفف من الانتفاخ والغازات ويعيد النشاط للجهاز الهضمي ومع ذلك يجب الاعتدال في تناولها لتجنب أي تأثيرات غير مرغوبة خاصة لدى الأطفال وكبار السن حيث إن استخدامها المفرط قد يؤدي إلى اضطراب في توازن السوائل.

عشبة الزجاج ودورها في دعم الهضم

تعد عشبة الزجاج من الأعشاب المفيدة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الطبيعية وتساعد على تحسين عملية الهضم وتنقية الأمعاء من السموم إذ تعمل على امتصاص المواد الضارة وتنظيم حركة الجهاز الهضمي ويمكن تحضيرها بمزج ملعقة صغيرة من مسحوق العشبة في كوب ماء دافئ وتحليتها بالعسل وتناولها مرة واحدة يوميا كما يمكن إضافة القليل من عصير الليمون لتعزيز تأثيرها في تنظيف القولون إن الانتظام في تناول الأعشاب الطبيعية مثل السنا والزجاج يمنح الجسم شعورا بالخفة ويزيد من طاقته الحيوية مما ينعكس إيجابا على صحة الإنسان وبشرته ونشاطه اليومي.