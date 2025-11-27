الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من الأفراد يبحثون دائما عن عشبة تساعدهم في تأخير مظاهر الشيخوخة لذا أثناء الفترة الأخيرة زاد الاهتمام بهذا النبات على كل مواقع التواصل الاجتماعي، تعد هذه العشبة من أفضل النباتات الصيفية التي تزرع في فصل الصيف، وتتميز هذه العشبة بسرعة ازدهاره ونموه السريع ويحتاج دائما إلى وجود مناخ دافئ، كما أن هذه الأشجار تستهلك الكثير من المياه وتتطلب وجود رطوبة مناسبة، في التقرير التالي سوف نشرح لكم متابعي بوابة الزهراء الإخبارية ما سبب ارتفاع ذلك النبات.

العشبة المعجزة.. نبات يؤخر الشيخوخة ويقلل من علامات تقدم السن.. هترجعي شباب لو عمرك اكثر من 70 سنه

سبب ارتفاع ثمن هذا النبات

يريد الكثير من الفلاحين معرفة سبب ارتفاع ثمن هذا النبات فاكهة الليتشي مرتفعة الأسعار حيث يتعدى سعر الكليو الواحد 200 جنيه مصري هذه الأشجار موطنها الأصلي الصين وانتاجها يكون في فصل الصيف وأن سبب عدم انتشار هذه الفاكهة في مصر لأنها تحتاج المناخ استوائي كما ان زرعتها في مصر يحتاج خبرة زراعية.

المكان التي تزرع فيه شجرة الليتشي

تزرع هذه الشجرة في أغلب الأحيان بمصر وتحتاج الى صوب وتزرع في بعض الأماكن القليله لأنها دائمة خضراء مظهرها جميل وتتوج ثمار مستديرة لون قشرتها حمراء وردية ولديها قلب ابيضّ ونصنع من هذه الفاكهة المربي لديه فوائد غذائية عالية وطعمها رائع يشبه طعم العنب وتستخدم في العديد من الأشياء الطبية والعطرية وتحتوي على العديد من العناصر الغذائية وبنسبه عاليه من مضادات الاكسده والفيتامينات والأحماض والمعادن غيرمتوفره في الفواكه الأخرى وتساعد في حماية الجسم من البرد وتحسين الصحة العامة.