رجعي لشفايفك لونها الطبيعي.. وصفات تفتيح وترطيب الشفاه الداكنة طبيعياً بدون تاتو ولا صبغات 

وصفات تفتيح وترطيب الشفاه الداكنة هي أسرع طريقة لاستعادة لون الشفايف الطبيعي بدون تاتو أو صبغات قد تضر البشرة الحساسة، فمع الاستخدام المنتظم للمكونات الطبيعية يمكن إعادة النعومة واللون الوردي تدريجيا، وفي هذا المقال نقدم لكِ وصفات قوية وسهلة من مواد بسيطة، بالإضافة إلى خطوات عناية يومية تضمن لك شفايف ناعمة ولونها موحد في وقت قصير.

وصفات تفتيح وترطيب الشفاه الداكنة

لون الشفاه الوردي الطبيعي يعد من أهم علامات الجمال لدى الفتيات لذلك يتم الاهتمام بالحصول على افضل الوصفات الطبيعية لاستعادة ترطيب الشفاه والتخلص من اللون الداكن، ومن أهم هذه الوصفات:

وصفة العسل والليمون لتفتيح لون الشفاه

هذه الوصفة تساعد على تفتيح الشفايف بشكل طبيعي وتغذيتها في نفس الوقت، كما أنها تمنح الشفايف نعومة وترطيبا يدومان لساعات طويلة، ويمكن استخدامها كما يلي:

ادهني طبقة خفيفة من الخليط على الشفايف.

اتركيه لمدة 10 دقائق فقط.

امسحيه بلطف بمنشفة مبللة.

ضعي مرطبا بعد الاستخدام مباشرة.

كرري الوصفة 3 مرات أسبوعيا.

تساعد على تفتيح اللون مع الوقت.

تقلل من الجفاف والتشقق.

احرصي على عدم استخدامها على شفايف متشققة جدا.

مقشر السكر الطبيعي

هذا المقشر رائع لإزالة الجلد الميت الذي يجعل الشفايف داكنة، كما يحسن الترطيب ويظهر اللون الوردي الطبيعي من أول استخدام، ويمكن تطبيقه على النحو التالي:

ضعي المقشر على الشفايف ودلكي بحركات دائرية لطيفة.

استمري في التدليك لمدة دقيقة فقط.

امسحي المقشر بمنشفة ناعمة.

ضعي مرطب شفاه فورا بعد التقشير.

استخدميه مرتين أسبوعيا.

يساعد على تنعيم الشفايف من أول مرة.

يقلل من السواد الناتج عن الجفاف.

يعطي مظهرا ممتلئا طبيعيا.

يصبح لون الشفاه ورديا وطبيعي مع الاستمرار.

كيفية العناية بالشفايف للحصول على لون طبيعي

اتباع النصائح التالية مع الوصفات يضمن نتيجة أسرع وشفايف وردية وصحية: