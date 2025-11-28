الرياض - كتبت رنا صلاح - تعزز خميرة البيرة صحة الشعر وتقويه وتزيد لمعانه. تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل فيتامين B الذي يدعم نمو الشعر ويقوي جذوره. كما تحتوي على البروتين الذي يساهم في بناء بنية الشعر ومنحه مظهرا صحيا وحريريا. سنتعرف على وصفة طبيعية لفرد الشعر في المنزل بطريقة سهلة وآمنة.

احصل على شعر صحي وحريري باستخدام خميرة البيرة

طريقة فرد الشعر بخميرة البيرة

لتحضير وصفة فرد الشعر بخميرة البيرة تحتاج إلى مجموعة من المكونات البسيطة والمتوفرة في الأسواق. يتم تطبيق الوصفة على الشعر النظيف والجاف للحصول على أفضل النتائج.

كيس من خميرة البيرة

كوب من الماء الدافئ

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من العسل

تذوب خميرة البيرة في الماء الدافئ وتضاف الزيوت والعسل وتعجن المكونات جيدا

يوزع الخليط على الشعر بشكل متساو ويفضل تقسيم الشعر إلى خصلات صغيرة

يترك الخليط على الشعر لمدة تتراوح من ثلاثين دقيقة إلى ساعة

يغسل الشعر بالماء الفاتر باستخدام شامبو خفيف لإزالة بقايا الخليط

خلطة لتكثيف الشعر

تساعد هذه الخلطة على تقوية الشعر وزيادة كثافته وترطيبه باستخدام مكونات طبيعية تغذي بصيلات الشعر بعمق.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة كبيرة من العسل

ثمرة أفوكادو ناضجة تهرس جيدا حتى تصبح عجينة

يضاف زيت جوز الهند وزيت الخروع والعسل إلى الأفوكادو المهروس ويخلط الجميع حتى يتجانس الخليط

يوزع الخليط على الشعر ويدلك من الجذور إلى الأطراف بلطف

يترك لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل قبل الغسل بشامبو لطيف

خلطة لتكثيف الحواجب

يمكن تكثيف الحواجب باستخدام مكونات طبيعية تغذي بصيلات الشعر وتزيد كثافتها تدريجيا.