الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني كثير من النساء في موسم البرد من ظهور بقع داكنة على سطح البشرة بسبب اهمال واقي الشمس مما يجعل البحث عن حلول طبيعية امرا مهما ويعد ماسك البطاطس من اكثر الخيارات اللطيفة التي تمنح البشرة مظهرا صافيا دون تهيج حيث يساعد على تفتيح المناطق الغامقة ويعيد للبشرة حيويتها بشكل امن وفعال.

اليك سر ماسك البطاطس لعلاج التصبغ واستعادة اشراقة البشرة في الشتاء

فوائد ماسك البطاطس للبشرة

يقدم ماسك البطاطس مجموعة من الفوائد التي تعزز صفاء البشرة خاصة في الاجواء الباردة حيث يعمل على تحسين لون الوجه ومنحه اشراقا طبيعيا دون ترك اثر دهني كما يوفر عناية خفيفة تلائم البشرة الجافة ويخفف من مظهر البقع الناتجة عن قلة العناية.

يساعد في تفتيح المناطق الداكنة بفضل مكوناته الطبيعية.

يدعم ترطيب البشرة ويقلل من مظهر الجفاف الشتوي.

يمنح البشرة اشراقا واضحا دون ملمس زيتي.

يلائم جميع انواع البشرة بما فيها الحساسة.

طريقة استخدام ماسك البطاطس

تساهم طريقة التحضير الصحيحة في تعزيز فاعلية ماسك البطاطس حيث يمكن استخدامه بطرق بسيطة تناسب روتين العناية اليومي وتساعد على تحقيق افضل استفادة من خصائص البطاطس الطبيعية.

يبشر مقدار من البطاطس النيئة حتى يتحول الى خليط ناعم.

يعصر مبشور البطاطس لاستخراج السائل الطبيعي منه.

يوزع العصير على المناطق الداكنة باستخدام قطعة قطن.

يترك السائل حتى يجف تماما ثم يشطف الوجه بالماء.

طريقة بديلة لاستخدام البطاطس

توجد طريقة اسهل يمكن الاعتماد عليها للحصول على نفس النتيجة دون الحاجة الى بشر البطاطس وهي طريقة توفر الوقت وتناسب من يرغب في عناية سريعة قبل النوم او اثناء النهار.