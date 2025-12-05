يعد تناول بذور عباد الشمس أو كما يعرف باللب السوري عادة شائعة لدى الكثيرين خلال أوقات الراحة أو أثناء مشاهدة التلفاز، لكن ما لا يعرفه البعض هو أن بذور اللب السوري تحمل قيمة غذائية كبيرة تجعلها من أفضل الوجبات الخفيفة المفيدة، فاللب السوري يحتوي على عناصر تقوي الصحة العامة وتوفر فوائد متعددة عند تناوله باعتدال وبشكل منتظم.

"حارق للدهـون".. ماذا يحدث للجسم عند تناول اللب السوري يوميا؟؟.. 7 فوائد غير متوقعة!!

فوائد اللب السوري

1- غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية

تحتوي بذور عباد الشمس على مجموعة مهمة من العناصر الغذائية مثل فيتامين E والمغنيسيوم والزنك والسيلينيوم، وهي مواد تدعم المناعة وتحافظ على نضارة الجلد وتقلل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

2- تحسين صحة القلب

يساعد وجود الدهون المفيدة غير المشبعة الموجودة في اللب السوري على تقليل نسبة الكوليسترول الضار ورفع مستويات الكوليسترول الجيد، مما يحسن صحة القلب والأوعية الدموية.

3- تقليل الالتهابات في الجسم

تعمل مضادات الأكسدة والمركبات النباتية الموجودة في اللب السوري على تهدئة الالتهابات، الأمر الذي يفيد من يعانون من مشاكل في المفاصل أو اضطرابات مناعية.

4- يحرق الدهون ويزود الشعور بالشبع

تساهم الألياف والبروتين في إبقاء الجسم ممتلئا لفترة طويلة مما يسـاعد في حرق دهون الجسم والشعور بالشبع مدة أطول، وايضا خفض تناول الوجبات السريعة وتحسين فقدان الوزن عند تناوله بكميات مناسبة.

5- تحسين وظائف الدماغ

يعد المغنيسيوم وفيتامين B6 من العناصر التي تساعد على تحسين الذاكرة وتحسين المزاج، وقد يساهمان في تقليل التوتر والقلق.

6- العناية بصحة البشرة

يساعد محتوى فيتامين E في حماية الجلد من الأضرار الناتجة عن العوامل الضارة المؤكسدة في الجسم، مما يحافظ على نضارة البشرة ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة.

7- تحسين صحة العظام