الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت دراسة حديثة عن فعالية طريقة بسيطة في تناول الطعام يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن والتحكم في نسبة السكر في الدم، وهي البدء بتناول الخضروات والبروتين قبل الانتقال إلى النشويات (الكربوهيدرات).

الخضروات أولاً: سرّ إنقاص الوزن

وقد أكد خبراء التغذية أن هذا الترتيب الغذائي ليس مجرد "ترند" عابر على وسائل التواصل الاجتماعي، بل هو أسلوب علمي مدعوم بالأدلة.



العلم وراء الترتيب الغذائي

أوضح الخبراء أن تناول الخضروات الغنية بالألياف أولاً يساهم في:



الشعور بالشبع: حيث تملأ الألياف المعدة، مما يقلل كمية السعرات الحرارية المستهلكة من بقية الوجبة.



تنظيم سكر الدم: تساعد الألياف والدهون الصحية الموجودة في الخضروات والبروتين على إبطاء عملية امتصاص الجلوكوز (السكر) من الكربوهيدرات. وعندما يتم تناول الخضروات والبروتين أولاً، يقلل ذلك من الارتفاع المفاجئ والكبير في سكر الدم، مما يحافظ على استقرار مستويات الطاقة ويقلل من تخزين الدهون.



وينصح الخبراء بضرورة دمج هذه القاعدة مع نظام غذائي متوازن يركز على الأطعمة الكاملة غير المصنعة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتحقيق أقصى فائدة صحية.