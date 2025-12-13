الرياض - كتبت رنا صلاح - يهتم الأطباء وخبراء التغذية بدراسة الأغذية والمشروبات التي تعزز مناعة الجسم وتزيد قدرته على مواجهة العدوى الموسمية، خاصة خلال فصل الشتاء الذي يكثر فيه التعرض للفيروسات المسببة للبرد والإنفلونزا.

احمي نفسك من الفيروس الجديد.. مشروب طبيعي يقضي على نزلات البرد الشديدة

مشروبات لعلاج نزلات البرد

وأشارت دراسة حديثة من جامعة براون بالولايات المتحدة، نُشرت عبر مدونتها الطبية، إلى مجموعة من المشروبات التي تحتوي على فيتامينات، مضادات أكسدة، ودهون صحية تدعم الجهاز المناعي، وتقلل من شدة الالتهابات الموسمية.

1. العصائر الحمضية لتعزيز المناعة

تعد عصائر البرتقال والليمون والجريب فروت مصادر غنية بفيتامين C، الذي يساهم في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة الفيروسات. ويُفضل تناول هذه العصائر طازجة للحفاظ على قيمتها الغذائية الكاملة وزيادة فعاليتها في دعم الجهاز المناعي.

2. عصير التوت لمكافحة الالتهابات

يتميز عصير التوت بأنواعه المختلفة بتركيزه العالي من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تقليل الالتهابات وتعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى. وتوفر العصائر طريقة سهلة للحصول على هذه العناصر الغذائية بكميات مناسبة على مدار اليوم.

3. حساء الدجاج لتخفيف الأعراض

يعتبر حساء الدجاج مشروبًا دافئًا غنيًا بفيتامين B6 والزنك، وهما عنصران أساسيان لدعم تجدد الخلايا المناعية وتقليل الالتهابات المرتبطة بالبرد. كما أن تناول الحساء الدافئ يساعد على تهدئة الجهاز التنفسي وتحسين الشعور العام أثناء الإصابة بالزكام.

4. اللبن الزبادي لتعزيز البكتيريا النافعة

يسهم تناول اللبن الزبادي، سواء بمفرده أو ممزوجًا بالفواكه، في تعزيز البكتيريا النافعة داخل الجهاز الهضمي، ما يرفع كفاءة الاستجابة المناعية للجسم ضد العدوى، ويحافظ على التوازن الميكروبي المفيد لصحة الجهاز المناعي.

5. المشروبات الخضراء لتعزيز العناصر النباتية

تساعد المشروبات المحضرة من الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب على تزويد الجسم بالفيتامين C، البيتا كاروتين، ومضادات الأكسدة، ما يعزز وظيفة الجهاز المناعي. ويمكن إضافة زيت الزيتون إلى هذه الخلطات لدعم صحة الخلايا وتقليل الالتهابات.

ويؤكد الخبراء على أن دمج هذه المشروبات ضمن النظام الغذائي اليومي خلال الشتاء يساهم بشكل كبير في تقوية مناعة الجسم، والحفاظ على صحة أفضل مع انخفاض مخاطر الإصابة بالعدوى الموسمية.