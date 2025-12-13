الرياض - كتبت رنا صلاح - كثير من النساء يبحثن عن شعر ناعم وانسيابي يشبه الحرير، فالشعر الصحي يعكس جمالًا وأناقة في المظهر، ومع ذلك، فإن التعرض المستمر لأشعة الشمس، والغبار، واستخدام أدوات الحرارة والصبغات بشكل متكرر، يجعل الشعر يفقد لمعانه ونعومته، ويصبح أكثر عرضة للجفاف والتقصف، وهنا تبرز أهمية العناية الطبيعية المنتظمة، فهي قادرة على إعادة الحيوية للشعر دون الحاجة لمنتجات باهظة الثمن، ومع الالتزام بروتين بسيط وخلطات منزلية مغذية، ستلاحظين فرق واضح من أول استخدام.

الحل السحري للعرايس.. وصفة جهنمية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد هيبقي حرير وانسيابي من اول مرة جربيها

وصفة منزلية لفرد وتنعيم الشعر

قبل البدء في إعداد الوصفة، من المهم اختيار مكونات طبيعية تساعد على ترطيب الشعر وتقويته وتزويده باللمعان والحيوية، بحيث تعمل معًا على تحسين ملمسه ومظهره بشكل ملحوظ.

المكونات:

ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة من العسل الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير والتطبيق: