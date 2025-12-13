الرياض - كتبت رنا صلاح - كثير من النساء يبحثن عن شعر ناعم وانسيابي يشبه الحرير، فالشعر الصحي يعكس جمالًا وأناقة في المظهر، ومع ذلك، فإن التعرض المستمر لأشعة الشمس، والغبار، واستخدام أدوات الحرارة والصبغات بشكل متكرر، يجعل الشعر يفقد لمعانه ونعومته، ويصبح أكثر عرضة للجفاف والتقصف، وهنا تبرز أهمية العناية الطبيعية المنتظمة، فهي قادرة على إعادة الحيوية للشعر دون الحاجة لمنتجات باهظة الثمن، ومع الالتزام بروتين بسيط وخلطات منزلية مغذية، ستلاحظين فرق واضح من أول استخدام.
الحل السحري للعرايس.. وصفة جهنمية لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد هيبقي حرير وانسيابي من اول مرة جربيها
وصفة منزلية لفرد وتنعيم الشعر
قبل البدء في إعداد الوصفة، من المهم اختيار مكونات طبيعية تساعد على ترطيب الشعر وتقويته وتزويده باللمعان والحيوية، بحيث تعمل معًا على تحسين ملمسه ومظهره بشكل ملحوظ.
المكونات:
- ملعقة كبيرة من زيت الأرجان.
- ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة من العسل الطبيعي.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
- نصف ملعقة صغيرة من جل الصبار.
طريقة التحضير والتطبيق:
- اخلطي المكونات جيدًا في وعاء صغير حتى تحصلي على مزيج ناعم ومتجانس.
- قسّمي شعرك إلى أقسام ووزعي الخليط من الجذور حتى الأطراف، مع تدليك فروة الرأس بحركات دائرية لطيفة لمدة خمس دقائق.
- بعد ذلك، غطي شعرك بمنشفة دافئة واتركي القناع لمدة 40 دقيقة على الأقل حتى يستفيد الشعر بالكامل.
- اشطفي الشعر بالماء الفاتر، ثم اغسليه بشامبو لطيف وضعي بلسم مرطب لبضع دقائق قبل شطفه.
- يفضّل ترك الشعر ليجف طبيعيًا دون استخدام الحرارة، وتجنّبي تمشيطه وهو مبلل جدًا. وبعد الجفاف
- ضعي بضع قطرات من زيت الأرجان على الأطراف للحصول على لمعان ونعومة إضافية.