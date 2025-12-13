الرياض - كتبت رنا صلاح - توجد العديد من الأعشاب الطبيعية التي يمكن أن تساعد في علاج الإمساك، وتعمل هذه الأعشاب بآليات مختلفة لتحسين حركة الأمعاء وتليين البراز ومع ذلك، من الضروري استخدامها بحذر ومعرفة المحاذير المرتبطة بها وعدم الإكثار من تناولها، حيث انه في حالة الإكثار من تناول الملينات في حالة الإمساك فإن هذا يمكن ان يؤدي إلى نتيجة عكسية ولذلك فإن الاعتدال هو الافضل دائمًا
"أرمي كل الادوية في الزبالة!!".... اعشاب ربانية تقضي على مشاكل الإمساك وتهيج المعدة في اقل من 10
أعشاب طبيعية شائعة لعلاج الإمساك
- السنا (Senna): تعد من أقوى الأعشاب الملينة، حيث تحتوي على مركبات تحفز عضلات القولون على الانقباض، مما يسرع من حركة الأمعاء كما يستخدم السنا بشكل أساسي لعلاج الإمساك قصير المدى، ويجب عدم استخدامه لفترات طويلة لتجنب الاعتماد عليه.
- بذور الكتان (Flaxseed): غنية بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، حيث تعمل على امتصاص الماء لتكوين مادة هلامية تلين البراز وتزيد من حجمه، مما يسهل مروره في الأمعاء.
- الهندباء (Dandelion): تعرف بخصائصها المدرة للبول، والتي تساعد على زيادة كمية الماء في الأمعاء، مما يسهل حركة البراز كما يمكن شربها كشاي يوميًا.
- جذر عرق السوس (Licorice root): يستخدم في الطب التقليدي للمساعدة في تهدئة الجهاز الهضمي وتحفيز حركة الأمعاء.
- الزنجبيل (Ginger): يحفز الجهاز الهضمي بشكل عام ويحسن من حركة الأمعاء، كما أنه يساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ المصاحب للإمساك.
- النعناع (Peppermint): يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتهدئة المعدة، مما يخفف من التشنجات ويحسن من حركة الأمعاء.