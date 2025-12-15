الرياض - كتبت رنا صلاح - مع دخول فصل الشتاء الذي يساعد على تلف الشعر بسبب درجات الحرارة المتدنية.. إليكِ خطوات لحماية شعركِ من الجفاف.

طريقة الاعتناء بالشعر في فصل الشتاء

قصي أطراف شعركِ بانتظام للتخلص من التقصف وجفاف الأطراف، وتعتمد مدة القص على مدة نمو الشعر، إذا كان الشعر ينمو بشكل سريع، اجعلي قصه كل ستة أشهر.

ويعد ترطيب الشعر من أهم الخطوات للعناية به، فإذا قمتي بترطيبه بزيت جوز الهند طوال الليل، أو لمدة ساعة ستلاحظين نعومة ولمعان بشعركِ، مع الأخذ بالحيطة أن تدلكِ الشعر على بعد 3 بوصات من الجذور والأطراف.

أتركِ شعركِ يجف لوحده دون استخدام أدوات التصفيف الحرارية لأنها تلحق الضرر بشعركِ وتحديدا في فصل الشتاء.

يسبب غسل الشعر بشكل مستمر جفافا وتقصفا، لأنه يزيل الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، لذا يجب الاكتفاء بغسلة 3 مرات في الأسبوع، مع الاعتناء بنظام غذائي متوازن مليء بالفيتامينات لتدعيم شعركِ.