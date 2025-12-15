الرياض - كتبت رنا صلاح - هل تبحثي عن بشرة ناعمة وذات نضارة عالية قبل رأس السنة؟

5 ماسكات طبيعية لبشرة مشرقة

مع دخول موسم الاحتفالات وخصيصا رأس السنة، تبدأ المرأة بالبحث عن نضارة عالية دون تكاليف مرهقة، إليكِ خلطات ماسكات طبيعية دون إصراف.

للترطيب الفوري واللمعان، اخلطي ملعقة عسل مع ملعقة لبن زبادي ونقطة من عصير الليمون، وضعيهم على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي بالماء البارد.

أما لتهدئة البشرة المجهدة ونظارتها، عليكِ باستخدام ماسك الشوفان والحليب، ضعي ملعقتان شوفان مطحون، وكمية قليلة من الحليب الدافئ، لتصبح لديكِ عجيبنة لينة تضعيها على وجهك لمدة لا تزيد عن 12 دقيقة ثم اغسليها.

في حال كنتي بحاجة إلى دفعة نضارة وتنشيط، اخلطي ملعقة من القهوة مع ملعقة عسل وبضع قطرات ماء ورد وضعي الخليط 10 دقائق ثم اغسلي.

لتوحيد لون البشرة، استخدمي نصف ملعقة كركم وملعقة زبادي وقطرات ليمون إذا كانت البشرة دهنية، ثم ضعيه على وجهك لمدة 10 دقائق ثم اغسلي.