الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية عن إيقاف جميع رحلاتها بشكل نهائي إلى عدد من العواصم العربية التي تشهد اضطرابات أمنية حادةـ، والعواصم المعنية هي: صنعاء (اليمن)، الخرطوم (السودان)، دمشق (سوريا)، وطرابلس (ليبيا) ويأتي هذا القرار في ضوء تقييمات أمنية دقيقة، أُجريت بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة، لمراجعة المخاطر التي قد تهدد سلامة الطيران المدني في تلك المناطق حققطخ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للمسافرين .. السعودية توقف فجأة جميع رحلاتها إلى هذه الدول العربية – والسبب مفاجأة

تقييم أمني شامل يقف خلف القرار

أوضحت الخطوط السعودية أن القرار يأتي استجابة لتوصيات أمنية ومتابعة دقيقة للتطورات الميدانية في تلك الدول، حيث تشهد هذه العواصم أوضاعًا متقلبة تتراوح بين النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية، فضلًا عن غياب منظومة سلامة متكاملة في المطارات والمجال الجوي وتعتمد الشركة في قراراتها التشغيلية على تحديثات دورية من هيئة الطيران المدني السعودية، وتقارير معتمدة من المنظمات الإقليمية والدولية للطيران المدني.

الخطوط المتوقفة

منذ انطلاق رحلاتها في عام 1945 كانت الخطوط الجوية السعودية من أولى شركات الطيران التي افتتحت خطوطًا مباشرة إلى عواصم عربية كبرى، في إطار دعمها للتكامل الإقليمي في مجالات النقل والسياحة والتبادل الثقافي وتمثل الخطوط المتوقفة الآن جسورًا جوية تاريخية كانت تعزز الروابط بين الشعوب العربية، لكن التغيرات الجذرية في المشهد الأمني والسياسي جعلت استمرار هذه الخطوط أمرًا غير ممكن في الوقت الراهن.

تداعيات القرار على الركاب والحجوزات

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن تسهيل إجراءات استرجاع التذاكر أو إعادة جدولة الرحلات المحجوزة إلى هذه العواصم، بما يتوافق مع ما تسمح به الظروف والمتغيرات ودعت المسافرين إلى التواصل عبر القنوات الرسمية ومراكز الخدمة المعتمدة للحصول على آخر المستجدات والتعامل مع الترتيبات البديلة في حال تأثر خطط سفرهم.

قرار يتماشى مع الممارسات الدولية

يأتي القرار في سياق دولي أوسع، إذ عمدت العديد من شركات الطيران العالمية الكبرى إلى تعليق أو إلغاء رحلاتها إلى مناطق النزاع حول العالم، التزامًا بتوجيهات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، التي تشدد على ضرورة تقييم بيئة السلامة قبل اتخاذ أي قرار تشغيلي وتعد هذه السياسة جزءًا من استراتيجية استباقية تهدف إلى منع الكوارث والحفاظ على أرواح المسافرين وأطقم الطائرات.

الطيران في أجواء غير مستقرة

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن استمرار الرحلات في أجواء يسودها التوتر العسكري أو الفوضى السياسية، يعرّض الطائرات التجارية لخطر كبير، سواء من نيران أرضية محتملة، أو فقدان السيطرة الجوية، أو تعطل البنية التحتية للمطارات.

كما أن عمليات الهبوط والإقلاع في مناطق الصراع تُعد من أكثر مراحل الطيران عرضة للحوادث، مما يجعل قرار الإيقاف ضرورة لا تحتمل التأجيل.