الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت جوازات السعودية عن إطلاق حزمة تحديثات شاملة لنظام نقل الكفالة، تشمل إضافة حالات جديدة تمنع نقل كفالة المقيمين في المملكة، وتأتي هذه الضوابط الصارمة تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 لتنظيم سوق العمل وضبط أوضاع العمالة الوافدة، مما يسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وإنصافاً لجميع الأطراف صذقمش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعديلات نظام نقل الكفالة في السعودية الجديد .. والحالات التي تمنع نقل كفالتها!

أهمية تحديثات نظام نقل الكفالة في السعودية

تُعد هذه التحديثات نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل السعودي، حيث تهدف إلى:

حماية قطاع الأعمال من تداعيات التنقل المتكرر للعمالة بين المنشآت

تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين وضمان حقوقهم النظامية

الحد من الاستغلال المحتمل لثغرات نظام الكفالة السابق

تحقيق التوازن الأمثل بين توفير فرص العمل للمواطنين وتنظيم انتقال العمالة الوافدة

الحالات التي تمنع نقل الكفالة وفقاً للتحديثات الجديدة

كشفت الجهات المختصة في السعودية عن خمس حالات رئيسية توقف عملية نقل الكفالة بشكل فوري:

1. بلاغات التغيب الرسمية

يمنع نقل كفالة المقيم في حال وجود بلاغ تغيب ("هروب") مسجل ضده في سجلات الجهات المعنية، ويتطلب ذلك تسوية الوضعية قبل المتابعة في إجراءات النقل.

2. المخالفات المرورية والإقامة

أصبح تسديد المخالفات المرورية ومستحقات تجديد الإقامة شرطاً أساسياً لنقل الكفالة، حيث يعلق النظام أي طلب نقل في حال وجود متأخرات مالية.

3. تعدد نقل الكفالة بدون مبرر

وضعت الأنظمة الجديدة سقفاً محدداً لعدد مرات نقل الكفالة بين الكفلاء، ويؤدي تجاوز هذا الحد دون أسباب مقبولة إلى تعليق الحق في النقل.

4. الإخلال بالالتزامات التعاقدية

يشمل المنع حالات عدم الالتزام بعقد العمل أو الأنظمة، مثل التغيب عن العمل أو السلوك المهني غير المقبول، مما يبرر إيقاف إجراءات نقل الكفالة.

5. عدم استيفاء شروط المنشأة

تشترط الأنظمة أن تكون المنشأة المستفيدة من نقل الكفالة مسجلة رسمياً ومستوفية لشروط التوطين وخالية من الملاحظات النظامية.

نصائح عملية للتعامل مع تحديثات نقل الكفالة

للحفاظ على سير إجراءات نقل الكفالة دون عوائق، ينصح بالالتزام بالتالي:

حافظ على سجلك النظامي من خلال التسديد الفوري للمخالفات وتجديد الإقامة قبل انتهائها

التزم بعقد العمل واتباع السلوك المهني القويم في جميع التعاملات

تحقق من وضع منشأتك للتأكد من استيفائها للشروط النظامية قبل initiating طلبات نقل الكفالة

ضع خططاً بديلة للتعامل مع أي تعليق محتمل لإجراءات النقل، مع التركيز على تسوية الأوضاع أولاً بأول

تُظهر هذه التحديثات الجديدة توجه السعودية الحازم نحو تنظيم سوق العمل وتحسين جاذبيته، مع ضمان حقوق جميع الأطراف في العلاقة التعاقدية، مما يعكس التطور المستمر لأنظمة العمل تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.