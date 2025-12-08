الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد هوية المقيم وثيقة أساسية للإقامة القانونية داخل المملكة العربية السعودية، وقد حرصت المديرية العامة للجوازات على تبسيط إجراءات الحصول عليها من خلال التحول الرقمي . تقدم هذه المقالة دليلاً متكاملاً لاستخراج هوية الإقامة عبر المنصة الإلكترونية أبشر، مع التركيز على المتطلبات الأساسية والخطوات التنفيذية العملية خبقدك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعديلات من الجوازات السعودية بشأن هوية المقيم .. وفرض شروط عليها

الآلية الحديثة لإصدار هوية المقيم في السعودية إلكترونياً

أوضحت إدارة الجوازات السعودية أن الحصول على هوية مقيم يتم عبر القنوات الرقمية المخصصة، حيث يتولى صاحب العمل مسؤولية بدء وتنفيذ الإجراءات عبر منصتي "أبشر" أو "منصة مقيم". ويأتي هذا التوجه تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي الشامل التي تتبناها المملكة لتحسين تجربة المستخدم وتبسيط الخدمات الحكومية.

الاشتراطات الأساسية قبل بدء الإجراءات

يشترط لاستكمال عملية إصدار هوية المقيم بنجاح تلبية مجموعة من المتطلبات النظامية، يأتي في مقدمتها إجراء فحص طبي معتمد من الجهات المختصة. كما يجب استكامل جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة وفق اللوائح التنفيذية المعمول بها.

الخطوات التفصيلية للإصدار عبر منصة أبشر

تبدأ رحلة استخراج هوية المقيم عبر المنصة الإلكترونية أبشر بتسجيل الدخول لحساب صاحب العمل، متبوعاً باختيار خدمة إصدار هوية المقيم الجديدة. بعد ذلك، يتم رفع المستندات المطلوبة وإدخال البيانات المطلوبة بدقة، ثم سداد الرسوم الإلكترونية عبر بوابة الدفع المتاحة، وأخيراً متابعة حالة الطلب حتى اعتماده نهائياً.

متطلبات استكمال عملية الإصدار بنجاح

ضماناً لإنجاز عملية الإصدار دون معوقات، ينبغي للمقيم التأكد من دقة المعلومات المقدمة وموثوقية الوثائق المرفوعة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء الفحص الطبي. كما يُنصح بمتابعة حالة الطلب بشكل دوري والاستجابة لأي متطلبات إضافية تطلبها الجوازات خلال فترة المعالجة.

تمثل خدمة إصدار هوية المقيم عبر أبشر نقلة نوعية في تجربة المستفيدين، حيث وفرت الوقت والجهد وسهلت الحصول على الوثيقة بأعلى معايير الكفاءة. تظمر هذه الخطوة ضمن مسيرة التطوير المستمر للخدمات الحكومية الإلكترونية في المملكة، مما يعكس التزام الجهات المعنية بتقديم أفضل الخدمات للمقيمين على أراضيها.