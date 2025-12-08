الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في مجال النقل والمواصلات من خلال مشروعها العملاق "الجسر البري"، الذي يُصنف كأحد أضخم المشاريع البنية التحتية في المنطقة . بميزانية تفوق 7 مليارات دولار، يهدف هذا المشروع الطموح إلى إحداث تحول جذري في حركة النقل الداخلي والخارجي، معززاً موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي طقنذث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

متى موعد إطلاق مشروع الجسر البري السعودي .. وكم سيختصر المسافة بين الرياض وجدة

رؤية مستقبلية لربط المملكة

يسهم المشروع الجسر البري السعودي في ربط المدن الرئيسية عبر شبكة سكك حديدية متطورة، حيث سيختصر زمن السفر بين الرياض وجدة إلى أقل من 4 ساعات فقط، مقارنة بـ 12 ساعة بالطرق التقليدية. كما سيربط المشروع مدينتي جدة والدمام، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين المناطق.

تعزيز البنية التحتية للنقل

تمثل هذه المبادرة جزءاً أساسياً من مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى توسعة شبكة السكك الحديدية من 5300 كيلومتر إلى أكثر من 8000 كيلومتر. ومن أبرز مكونات المشروع خط حديدي يمتد لمسافة 1500 كيلومتر، يربط بين البحر الأحمر والخليج العربي عبر العاصمة الرياض.

محركات التطوير والتميز

التوسع في خدمات الشحن والركاب

تعمل مؤسسة الخطوط الحديدية السعودية على إنشاء شبكة متكاملة من محطات الشحن وقطارات الركاب، تربط ميناء الملك عبد الله بالمدن الصناعية الرئيسية مثل ينبع، مما يعزز كفاءة السلاسل اللوجستية.

تحديث الأسطول والبنية التقنية

تشمل خطط التطوير اقتناء 15 قطاراً جديداً تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة، بالإضافة إلى تبني تقنيات القطارات الهيدروجينية الصديقة للبيئة.

تعزيز السياحة والترفيه

يقترب موعد إطلاق خدمة "حلم الصدراء"، وهو قطار فاخر يقطع مسافة 1290 كيلومتراً من الرياض إلى القريات، ليقدم تجربة سياحية فريدة لاكتشاف الطبيعة الصحراوية.

نجاحات ملموسة وطموحات متجددة

تشهد السعودية إقبالاً متزايداً على السفر بالقطار، حيث استخدم هذه الخدمة أكثر من 2.6 مليون مسافر خلال الربع الثاني من عام 2025 فقط. وهذا يؤكد نجاح استراتيجية التطوير التي تتبعها المملكة في قطاع النقل.

مستقبل واعد للنقل المتكامل

تمضي المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق ريادتها في مجال النقل المتكامل (بري، جوي، بحري) على مستوى الشرق الأوسط. ويعد المشروع الجسر البري السعودي حجر الزاوية في هذه الرؤية الطموحة، حيث سيعزز التواصل بين مدن المملكة ودول الجوار، ويدعم التحول الاقتصادي الشامل، ويضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في مجال البنية التحتية للنقل والمواصلات.