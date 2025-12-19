بطاريات ليثيوم منزلية بمواصفات عالمية تصنيع شركة محلية

بطاريات ليثيوم منزلية بمواصفات عالمية تصنيع شركة محليةأصدرت شركة فرست سن انرجي التي تتخذ من العاصمة صنعاء مقرا رئيسيا لها، منتجها الجديد الذي نزل السوق خلال اليومين الماضيين، والمتمثل ببطاريات ليثيوم منزلية بأحجام مختلفة محلي الصنع وبمواصفات عالمية وجودة عالية.

وأوردت الشركة مواصفات عدد من الاصناف لهذه البطاريات منها:

1- بطاريات ليثيوم

15Kwh -- 314A -- 48V

16Kwh -- 314A -- 48V

عدد دورات الشحن أكثر من 8000 دورة عند

DOD90% 25°C(SOH) 70%

غلاف خارجي من الحديد الصلب لتوفير حماية إضافية ضد العوامل الخارجية ولتوزيع حراري أكثر كفاءة ومقاوم للتآكل والرطوبة.

مزودة بالبلوتوث ويمكن ربطها بالهاتف المحمول لمتابعة الاستهلاك وحالة البطارية.

تم لحام أطراف الخلايا بالليزر.

يمكن ربطها مع جميع الأنفرترات في السوق المحلية باستخدام كيبل الربط الذكي rj45.

يمكن ربطها على التوالي والتوازي لتناسب احتياجات العميل.

ضمان حقيقي لمدة 5 سنوات وعمر افتراضي 20 سنة.

حاصلة على شهادة الخلايا IEC2620.

2- بطاريات ليثيوم

4Kwh -- 314A -- 12V

8Kwh -- 314A -- 24V

عدد دورات الشحن أكثر من 8000 دورة عند

DOD90% 25°C(SOH) 70%

غلاف خارجي من الحديد الصلب لتوفير حماية إضافية ضد العوامل الخارجية ولتوزيع حراري أكثر كفاءة ومقاوم للتآكل والرطوبة.

مزودة بالبلوتوث ويمكن ربطها بالهاتف المحمول لمتابعة الاستهلاك وحالة البطارية والتحكم.

تم لحام أطراف الخلايا بالليزر.

يمكن ربطها مع جميع الأنفرترات في السوق المحلية باستخدام كيبل الربط الذكي rj45.

يمكن ربطها على التوالي والتوازي لتناسب احتياجات العميل.

ضمان حقيقي لمدة 5 سنوات وعمر افتراضي 20 سنة.

حاصلة على شهادة الخلايا IEC2620.

3- بطاريات ليثيوم

1.2Kwh -- 102A -- 12V

2.4Kwh -- 204A -- 12V

2. 6KWh -- 102A -- 24V

عدد دورات الشحن أكثر من 6000 دورة عند

DOD90% 25°C(SOH) 70%

غلاف خارجي من الحديد الصلب لتوفير حماية إضافية ضد العوامل الخارجية ولتوزيع حراري أكثر كفاءة ومقاوم للتآكل والرطوبة.

مزودة بالبلوتوث ويمكن ربطها بالهاتف المحمول لمتابعة الاستهلاك وحالة البطارية.

تم لحام أطراف الخلايا بالليزر.

يمكن ربطها على التوالي والتوازي لتناسب احتياجات العميل.

ضمان حقيقي لمدة 5 سنوات وعمر افتراضي 20 سنة.

حاصلة على شهادة الخلايا IEC2620.