28 شوطًا في منافسات اليوم الاول للمحطة الرابعة لسباقات الهجن الأهلية ببركاء

بركاء ـ العُمانية : شهد ميدان الفليج لسباقات الهجن اليوم منافسات اليوم الأول من أشواط السباق الرابع ضمن سباقات الهجن الأهلية التي ينظمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن. وجاءت النتائج على النحو التالي: في "الشوط الأول" جاءت في المركز الأول "نجاح " لمالكها هجن البشائر، وفي الشوط الثاني نال المركز الأول "الدرع " لمالكه مبارك بن حمد الجديلي، وحصلت على المركز الأول في الشوط الثالث "الريم " لمالكها محمد بن حمد البطيني، ونال المركز الأول في الشوط الرابع "مشغل " لمالكه جمعة بن محمد الكتبي.وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول "الكايدة " لمالكها بدر بن رامس الجحافي، وحصل على المركز الأول في الشوط السادس " مياس " لمالكه سعيد بن سالم الجديلي، ونالت المركز الأول في الشوط السابع "مذخوره " لمالكها حمد بن سالم الوهيبي. وفي الشوط الثامن جاء في المركز الأول "رايق " لمالكه سعد بن حمد الجنيبي، وحصلت على المركز الأول في الشوط التاسع "الجزر " لمالكها علي بن حمد الهديوي، ونال المركز الأول في الشوط العاشر "الباز " لمالكه سلطان بن حمد الجنيبي، وفي الشوط الحادي عشر جاءت في المركز الأول "مراسيل" لمالكها مصبح بن عبيد البلوشي، وحصل على المركز الأول في الشوط الثاني عشر "الذيب" لمالكه حمد بن ساعد العمري.ونالت المركز الأول في الشوط الثالث عشر "مريفة" لمالكها غالب بن ناصر الدويكي، ونال المركز الأول في الشوط الرابع عشر "الشرس"لمالكه مبارك بن حمد الجديلي، وفازت بالمركز الأول في الشوط الخامس عشر "جزلة" لمالكها نايف بن مسلم، وجاء في المركز الأول في الشوط السادس عشر "الفعال" لمالكه محمد بن علي الحارثي.

وأحرزت المركز الأول في الشوط السابع عشر "الشبابية " لمالكها مالك بن هلال المالكي، وفاز بالمركز الأول في الشوط الثامن عشر " معتاد " لمالكه راكان بن محمد العمري، وجاءت في المركز الأول في الشوط التاسع عشر " الهابه " لمالكها سعيد بن مبروك القعدوي، وأحرز المركز الأول في الشوط العشرين "هملول " لمالكه حمد بن محمد الوهيبي.

وفازت بالمركز الأول في الشوط الحادي والعشرين " العزوم " لمالكها راشد بن ناصر الزرعي، وجاء في المركز الأول في الشوط الثاني والعشرين "حايلتك " لمالكه رشود بن خويطر المالكي، ونالت المركز الأول في الشوط الثالث والعشرين "خيرة" لمالكها أحمد بن هلال المالكي.

وحصلت "الشاهينية" لمالكها حمد بن دغمال الغيلاني على المركز الأول في الشوط الرابع والعشرين، وفي الشوط الخامس والعشرين جاء في المركز الأول "شاهين" لمالكه ناصر بن علي الغفيلي، وجاءت في المركز الأول في الشوط السادس والعشرين "الشايبة" لمالكها أحمد بن محمد الحبسي، وأحرز المركز الأول في الشوط السابع والعشرين "مكشر" لمالكه عبدالله بن سعيد المخمري، وفازت بالمركز الأول في الشوط الثامن والعشرين "الشاهينية" لمالكها علي بن عبدالله البلوشي.