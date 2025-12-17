العالم اليوم - بعد هجوم سيدني "الدموي".. قرار بشأن احتفالات رأس السنة

انتم الان تتابعون خبر بعد هجوم سيدني "الدموي".. قرار بشأن احتفالات رأس السنة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 11:10 صباحاً - تم إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة التي كانت مقررة على شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا، إثر الهجوم "الإرهابي" الدموي الذي وقع الأحد الماضي، وذلك بحسب أعلنه منظمو الاحتفالات، الأربعاء.

وتم اتخاذ القرار بالتشاور مع المجلس المحلي.

وقال المنظمون في بيان لهم: "نعلم أن هناك الآلاف من أفراد مجتمعنا، من داخل أستراليا وخارجها، كانوا يتطلعون إلى عودة احتفالات ليلة رأس السنة لشاطئ بوندي لأول مرة منذ أكثر من عقد".

وأضاف البيان: "ولكننا في بوندي نتكاتف مع بعضنا البعض، ولا سيما في لحظات الأسى. وعندما يحين الوقت المناسب، سنعود معا بنفس روح الرعاية والتواصل والفرح التي تميزنا".

وتشمل الاحتفالات التي تم إلغاؤها، مهرجانا للموسيقى الإلكترونية وفعاليات عائلية.

وكان شخصان قاما الأحد الماضي، بإطلاق النار على حشد كان يحتفل بعيد الأنوار اليهودي "حانوكا" على الشاطئ الشهير، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

وقد قُتل أحد المهاجمين برصاص قوات الأمن، بينما أصيب ال خر بجروح خطيرة وتم احتجازه.