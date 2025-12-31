العالم اليوم - أزمة الزمالك تتفاقم.. المدرب يعلن رحيله عن الفريق

انتم الان تتابعون خبر أزمة الزمالك تتفاقم.. المدرب يعلن رحيله عن الفريق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - أعلن أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك المصري رحيل عن القيادة الفنية للفريق، وذلك بعد ما يقرب من شهرين على توليه المسؤولية، خلفا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وقال عبد الرؤوف عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "جمهور نادي الزمالك العظيم، تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك. أغادر موقعي داخل النادي، لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته".

وأضاف: "سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصاً لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف".

وتابع المدرب الشاب: "شكرا لكل مجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم. شكرا للاعبين والجهاز الطبي والإداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقية".

وكان عبد الرؤوف قد توترت علاقته بإدارة النادي بعدما كشف عن قيام المغربي محمود بنتايج المدافع الأيسر بفسخ تعاقده مع النادي، وهو الأمر الذي سبق أن نفته الإدارة، ليضع المدرب مسؤولي النادي في موقف حرج أمام الجماهير.