العالم اليوم - "الانتقالي" يرفض منح تصريح هبوط لطائرة الوفد السعودي في عدن

انتم الان تتابعون خبر "الانتقالي" يرفض منح تصريح هبوط لطائرة الوفد السعودي في عدن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 يناير 2026 09:23 صباحاً - ‌قال السفير ​السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في ‌منشور على "إكس"⁠، الجمعة، إن رئيس المجلس الانتقالي ‌الجنوبي ​اليمني عيدروس الزبيدي رفض منح تصريح هبوط لطائرة تقل ​وفدا ‍سعوديا في عدن، الخميس.

وأضاف أن الزبيدي ‍أصدر ⁠توجيهات بإغلاق حركة ‍الطيران في المطار.

وتوقفت الرحلات الجوية ‌في مطار ‍عدن ‍الدولي، البوابة الدولية الرئيسية للمناطق ‌اليمنية التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين، الخميس.

مطار عدن

والخميس، أعربت وزارة النقل والطيران المدني اليمنية عن استغرابها واستنكارها للإجراءات السعودية المفاجئة المتعلقة بالرحلات الجوية في مطار عدن.

وذكرت الوزارة أن القرار السعودي ينص على إخضاع الرحلات الخارجية المتجهة إلى عدن خاصة الرحلات القادمة من مطارات دولة الإمارات للتفتيش في مطار جدة.

وأكدت وزارة النقل والطيران اليمنية أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة معاناة اليمنيين، وتتنافى تمامًا مع القوانين الدولية وقوانين منظمة الطيران المدني الدولي.

وطالبت الوزارة بعدم فرض حصار جوي على الشعب اليمني، داعية إلى التراجع عن الإجراءات الجديدة والاستمرار بالآليات السابقة المعمول بها منذ سنوات.

وقال محللون يمنيون إن هناك تباينا في التعامل السعودي مع مطار عدن مقارنة بمطار صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، إذ سمحت الرياض سابقا باستئناف الرحلات من مطار صنعاء ضمن تفاهمات مع الحوثيين، دون فرض آلية تفتيش عبر مطارات سعودية، أو المطالبة بقوائم الركاب بالطريقة ذاتها.

وأضافوا أنه خلال فترة تشغيل مطار صنعاء، غادر العشرات من قياديي الصف الأول في جماعة الحوثي إلى خارج اليمن، بينهم من توجهوا إلى إيران، قبل أن يتوقف نشاط المطار لاحقا نتيجة الضربات الإسرائيلية التي أدت إلى تدمير الطائرات المستخدمة من قبل الحوثيين.

ورأى المراقبون أن هذا النهج ينقل التركيز من مواجهة الحوثيين، إلى استهداف الجنوب، في سياق سياسي وأمني معقد يثير قلقا حقيقيا من تداعياته المحتملة على الاستقرار وحركة المدنيين.