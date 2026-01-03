العالم اليوم - القوات الروسية تحقق تقدما قياسيا في أوكرانيا عام 2025

انتم الان تتابعون خبر القوات الروسية تحقق تقدما قياسيا في أوكرانيا عام 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 يناير 2026 06:23 صباحاً - حقق الجيش الروسي أكبر تقدم له على الجبهة في أوكرانيا عام 2025 منذ بداية "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في العام 2023، وفق بيانات حللتها وكالة فرانس برس، ويواصل الضغط عسكريا بقوة في ظل جولة مفاوضات منتظرة السبت بين كييف وحلفائها بهدف التوصل إلى تسوية محتملة للنزاع.

وخلال العام 2025، سيطرت القوات الروسية على أكثر من 5600 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية، وهو أكثر مما سيطرت عليه في عامي 2024 و2023 مجتمعين، وفق بيانات معهد دراسة الحرب "آي إس دبليو" الذي يعمل مع مشروع التهديدات الحرجة "سي تي بي"، وهما مركزا أبحاث أميركيان متخصصان في دراسة النزاعات.

في ديسمبر، سيطرت القوات الروسية على 244 كيلومترا مربعا، وهو أقل تقدم شهري لها منذ مارس في ظل ظروف الطقس الشتوية، لكنها سرّعت هجومها في منطقة دونباس في الشرق حيث تقع الدفاعات الأوكرانية الرئيسية.

ويسيطر الجيش الروسي راهنا على ما يقرب من 19.4% من مساحة أوكرانيا، منها 0.94% تمت السيطرة عليها في العام الماضي.

وفي خضم التقدم الروسي، أمرت السلطات الأوكرانية الجمعة بإجلاء سكان حوالي 40 موقعا في منطقتي زابوريجيا جنوبي البلاد، ودنيبروبيتروفسك.

عمليات قصف

شهدت الأيام الأولى من عام 2026 عمليات قصف أوكرانية وروسية.

واتهمت روسيا الخميس الجيش الأوكراني بتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة خلال ليلة رأس السنة الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة روسيا في منطقة خيرسون، جنوبي أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 28 مدنيا، بينهم طفلان، في مقهى وفندق.

من جانبها، أكدت كييف أنها استهدفت تجمعا عسكريا.

وقصفت روسيا الجمعة وسط خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 19 آخرين، وفق السلطات المحلية.

تمكن صحفي من وكالة فرانس برس في خاركيف من رؤية شارع مغطى بالحطام والأنقاض لا تزال النيران تتصاعد منه، ومبانٍ تحطمت نوافذها تماما.

ونفت وزارة الدفاع الروسية الاتهامات، مؤكدة أنها "لم تخطط أو تنفذ أي ضربات بصواريخ أو وسائل تدمير جوية داخل حدود مدينة" خاركيف.