الرياض - كتبت رنا صلاح - اقترح قادة الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي الاثنين نشر "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا بقيادة أوروبية ودعم الجيش الأوكراني "بشكل مستدام"، على أن يُحدَّد عديده بـ800 ألف عنصر، وذلك وفق بيان مشترك صدر في برلين.

الأوروبيون يقترحون قيادة "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا

وأشار القادة الأوروبيون إلى أن هذه القوة ستكون "مؤلفة من مساهمات دول متطوّعة، ومدعومة من الولايات المتحدة".



ووفق البيان الذي وقّعه قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والدنمارك وهولندا وفنلندا والنروج وإيطاليا وبولندا والسويد والاتحاد الأوروبي، اتفقّ الموقعون مع الولايات المتحدة على "العمل معا لتوفير ضمانات أمنية صلبة لأوكرانيا وتدابير دعم للإنعاش الاقتصادي في إطار اتفاق يرمي إلى وضع حد للحرب".



ويشمل ذلك "دعم أوكرانيا في بناء قواتها المسلّحة التي يفترض أن يبقى عديدها عند مستوى 800 ألف جندي في زمن السلم".



ويتطرّق البيان إلى "آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقّق منه تديرها الولايات المتحدة".



ويشدّد على أنه "يعود لروسيا أن تظهر رغبتها في العمل من أجل سلام دائم عبر قبول خطة السلام التي طرحها الرئيس (دونالد) ترامب".



وبحسب البيان، يتعيّن على موسكو أن "تُظهر التزامها بوضع حد للمعارك عبر قبولها بوقف لإطلاق النار"