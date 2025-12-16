9300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حاليا بلغ نحو 9300، أغلبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين.
وأوضحت المؤسسات في بيان مشترك اليوم، أن هذه المعطيات تستند إلى ما ورد عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال حتى بداية شهر ديسمبر الحالي، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكان الكيان الإسرائيلي وحركة حماس قد تبادلا أسرى وجثامين، عقب وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 9300 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.