بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 3.23 نقطة بنسبة بلغت 0.04 في المئة عند مستوى 8820.69 نقطة.

وتم تداول 370.6 مليون سهم عبر تنفيذ 24586 صفقة نقدية بقيمة 119.9 مليون دينار كويتي (نحو 366.8 مليون دولار أمريكي).

في المقابل، انخفض مؤشر السوق الرئيسي 24.50 نقطة بنسبة بلغت 0.30 في المئة عند مستوى 8230.40 نقطة من خلال تداول 157.3 مليون سهم عبر إبرام 10571 صفقة نقدية بقيمة 24.5 مليون دينار (نحو 74.9 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 10.16 نقطة بنسبة بلغت 0.11 في المئة ليبلغ مستوى 9403.32 نقطة من خلال تداول 213.2 مليون سهم عبر تنفيذ 14015 صفقة بقيمة 95.4 مليون دينار (نحو 291.9 مليون دولار).

كما زاد مؤشر (رئيسي 50) 11.08 نقطة بنسبة بلغت 0.13 في المئة ليبلغ مستوى 8362.42 نقطة من خلال تداول 72.2 مليون سهم عبر تنفيذ 5344 صفقة نقدية بقيمة 14.6 مليون دينار (نحو 44.6 مليون دولار).