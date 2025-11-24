الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في ستة أشهر وتراجع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر المقبل من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 4051.48 دولار للأوقية (الأونصة) فيما زادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.7 بالمائة إلى 4049.50 دولار للأوقية.
وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر تقريبًا يوم الجمعة الماضي، بعد أن كشفت مؤشرات على نمو أسرع للوظائف الأمريكية في سبتمبر أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يتوقف مؤقتًا عن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 49.86 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.1 بالمائة إلى 1527.25 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.7 بالمائة إلى 1384.18 دولار للأوقية.
