ارتفاعُ أسعار الذهب

ارتفاعُ أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب، اليوم، متأثرة بالتوقعات المتزايدة بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، إضافة إلى ضعف الدولار.

وقد ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمائة ليصل إلى 4081.52 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر عند 4079.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة لتصل إلى 50.24 دولار للأوقية، كما صعد البلاتين بنسبة 1.1 بالمائة ليصل إلى 1528.01 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 1385.85 دولار للأوقية.