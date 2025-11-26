بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 10.67 نقطة بنسبة 0.12 في المئة، ليبلغ مستوى 8854.59 نقطة.
وتم تداول 381.6 مليون سهم عبر 21441 صفقة نقدية بقيمة 85.9 مليون دينار كويتي (نحو 262.8 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3.09 نقطة بنسبة 0.04 في المئة، ليبلغ مستوى 8253.68 نقطة، من خلال تداول 222.2 مليون سهم عبر 11792 صفقة نقدية بقيمة 30.7 مليون دينار (نحو 94 مليون دولار).
في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الأول 14.56 نقطة بنسبة 0.15 في المئة، ليبلغ مستوى 9441.50 نقطة، من خلال تداول 159.4 مليون سهم عبر 9649 صفقة بقيمة 55.17 مليون دينار (نحو 168.8 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر (رئيسي 50) بواقع 29.93 نقطة بنسبة 0.36 في المئة، ليبلغ مستوى 8377.53 نقطة، من خلال تداول 80.6 مليون سهم عبر 5090 صفقة نقدية بقيمة 14.9 مليون دينار (نحو 45.5 مليون دولار).
