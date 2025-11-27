استقرار الأسهم الأوروبية

استقرار الأسهم الأوروبيةاستقرت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب بفضل تزايد الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين ارتفع سهم بوما بعد تقرير عن اهتمام بالاستحواذ عليها.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى 572.97 نقطة بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش ، بحسب رويترز.

وتراوح أداء البورصات الإقليمية الرئيسية بين الاستقرار والانخفاض. وتراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 في لندن 0.2 بالمئة بعد يوم من إعلان ميزانية الخريف. واستقر المؤشر داكس الألماني.

وقفز سهم بوما 13 بالمئة بعد أن ذكر تقرير لوكالة بلومبرج نيوز أن شركة أنتا الصينية للمنتجات الرياضية من بين الشركات التي تبحث الاستحواذ على شركة الملابس الرياضية الألمانية.

وهدأت الأسواق الأوروبية اليوم الخميس بعد ارتفاعها لثلاث جلسات، فيما شعر المستثمرون بالراحة من دعوات بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض سعر الفائدة الشهر المقبل، بدعم من بيانات تشير إلى ضعف الاقتصاد.

وساهم التقدم المحرز نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا أيضا في تعزيز المعنويات هذا الأسبوع.