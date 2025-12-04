الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف خالد الراشد، رئيس الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي، في تصريح عن تطورات جديدة تتعلق بحياة الفهد، الفنانة الكويتية الشهيرة. وأكد الراشد أن الحالة الصحية لحياة الفهد ليست مستقرة بسبب انخفاض ضغط دمها، وهي تتلقى رعاية طبية مكثفة في لندن.

رئيس الاتحاد الكويتي يوضح: حالة حياة الفهد الصحية غير مستقرة

وأضاف خالد الراشد أن حياة الفهد تمضي أكثر من شهرين في المستشفى بلندن، حيث تخضع للعلاج الطبيعي الذي بدأت تستجيب له. وأوضح أنها كانت تتلقى الرعاية في وحدة العناية المركزة بالكويت، ولم تفقد الوعي، لكنها تعرضت مؤخراً لمشاكل في ضغط الدم وأعراض في الكلى.

في 13 أغسطس الماضي، أعلنت عائلة حياة الفهد ومؤسستها عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة. وأوضح الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي أن الفهد، التي تشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، أصيبت بجلطة جعلتها بحاجة إلى الانتقال إلى العناية المركزة.

وأشار البيان في ذلك الوقت إلى أن الفريق الطبي قرر منع الزيارات عنها تماماً حفاظاً على صحتها، واستجابةً لتوصيات الأطباء.

آخر الأعمال الفنية التي قدمتها حياة الفهد هو مسلسل "أفكار أمي"، الذي عرض في رمضان الماضي. وشارك في بطولة المسلسل إبراهيم الحساوي، وزهرة الخرجي، وشيماء علي، وهو من إخراج باسل الخطيب وتأليف عبد المحسن الروضان.