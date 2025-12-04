الرياض - كتبت رنا صلاح - شارك الممثل السوري رشيد عساف في الحفل الافتتاحي الرسمي لبطولة كأس العرب 2025، الذي انطلق قبل ايام في العاصمة القطرية الدوحة، بدور الراوي.

رشيد عساف يتألق بدور الراوي في الافتتاح

وكشف رشيد عساف أن الفكرة شدته منذ اللحظة الأولى حيث وجدها راقية وذكية في مزج الماضي بأسلوب فني رشيق، مؤكداً على خضوعة لبروفات مكثفة جدا قبل موعد حفل الافتتاح.

وكما شارك في غناء فقرات حفل الافتتاح المطرب اللبناني محمد فضل شاكر، والقطري حمد الخزينة، والفلسطينية رولا عازر، بتأديتهم الأناشيد الوطنية للدول المشاركة.

وجاء حفل افتتاح كأس العرب 2025، ليعكس رؤية قطر في قدرتها على جمع الحداثة العربية بماضيها، واستكمالا للتنظيم الباهر التي قدمته في النسخة الماضية من كأس العالم 2022.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب 2025 ما بين 1 و 18 تشرين الأول/ ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبنا عربيا.