الرياض - كتبت رنا صلاح - ردت الفنانة المصرية منى زكي على حالة الجدل الواسعة التي أثارها فيلمها المرتقب "الست"، الذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

منى زكي: جدل فيلم الست دافعٌ لتقديمي أم كلثوم

وفي تصريحات لـ "العربية.نت"، أكدت منى زكي أنها تحترم كل الآراء وتهتم برأي الجمهور أياً كانت طبيعته، مشيرة إلى أن الجدل الذي نشأ حول الفيلم بعد طرح البرومو لم يزعجها على الإطلاق. بل أوضحت أنها ترى في كل تعليق يصدر عن الجمهور "دافعاً للعمل والبحث والتطوير".

وشددت زكي على أن المشاركة في عمل يتناول قامة بحجم أم كلثوم هو "شرف كبير"، وأنها شعرت بـ "مسؤولية مضاعفة" تجاه الدور لتقديم شخصية بهذا الحجم والتاريخ. وأشارت إلى أن أم كلثوم ليست مجرد صوت عظيم، بل أيقونة عربية استثنائية.

واختتمت منى زكي تصريحاتها بالتأكيد على أن فيلم "الست" يمثل مشروعاً فنياً مهماً وخطوة جديدة في مسيرتها، متمنية أن يُنظر إليه كـ "قراءة إنسانية لمسار امرأة غيّرت تاريخ الموسيقى"، وأن الحكم النهائي على العمل سيكون للجمهور بعد عرضه.