الرياض - كتبت رنا صلاح - تُختتم، الاثنين، فعاليات الدورة السادسة عشرة "بنك الحقوق" من مهرجان "كرامة.. سينما الإنسان"، الذي ينظمه سنويا "المعمل 612 للأفكار"، وذلك بعرض الفيلم السوداني التسجيلي الطويل "الخرطوم".

اختتام مهرجان كرامة بعرض فيلم الخرطوم وإعلان الجوائز

ويتناول الفيلم حيوات خمس شخصيات سودانية مختلفة يجمعهم بحثهم عن الحرية وسط واقع إنساني قاسٍ، بلمسات خمسة مخرجين.



كما يشهد حفل الختام الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، وهي جائزة ريشة كرامة لأفضل فيلم وثائقي، وجائزة ريشة كرامة لأفضل فيلم روائي، إضافة إلى جائزة الأفلام الأردنية القصيرة.



وكانت فعاليات الدورة الـ 16 انطلقت قبل أيام في المركز الثقافي الملكي، وسط أجواء إنسانية وجدانية، وواصل من خلالها "المعمل 512 للأفكار" انحيازه الواضح لقضايا الإنسان وحقوقه، عبر أفلام تراهن على قيم الكرامة والحرية والعدالة.



وخصص المهرجان العام الحالي "الكرسي الفارغ" لأطفال غزة، في تحية رمزية أعلنتها مديرة المهرجان المخرجة سوسن دروزة، مؤكدة أن هذه اللفتة تأتي إجلالا لصمودهم، وتأكيدا على حقهم في الحماية والفرح والطفولة الآمنة.



من جهته، شدد المدير الفني للمهرجان المخرج إيهاب الخطيب على أهمية حماية الوعي الإنساني، من خلال مفهوم "قبو الحقوق الأساسية"، يعنى بحفظ الوثائق والمواثيق والكتب التي تصون حقوق الإنسان.



وشهدت الدورة حضورا لافتا للأفلام الأردنية والفلسطينية، خصوصا تلك التي تناولت ما تتعرض له غزة من إبادة جماعية، إضافة إلى أفلام ناقشت قضايا اللجوء ومخاطر الهجرة.



وشكّلت الديمقراطية محور الندوة السنوية للمهرجان تحت عنوان "لازمنا اجتماع".



واختتمت الدورة بحضور عدد من صنّاع الأفلام المشارِكة، الذين ناقشوا أعمالهم مع الجمهور، في دورة تركت أثرا إنسانيا عميقا، ورسّخت مهرجان "كرامة" كمنصة سينمائية للدفاع عن حقوق الإنسان وصون الذاكرة والأمل.