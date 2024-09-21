لاعبو الأهلى يرتدون قميص المتحدة للرياضة فى ليلة الاحتفال بالدرع 44

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 سبتمبر 2024 07:34 مساءً - حرص لاعبو الأهلي على ارتداء قميص أسود يحمل اسم الشركة المتحدة الراعية للنادي الأهلي في ليلة الاحتفال بالدرع رقم 44 عقب انتهاء مباراته أمام جورماهيا الكيني.

وتأهل فريق الأهلي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على جورماهيا الكيني بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعهما اليوم السبت على استاد القاهرة في إياب دور الـ32 للبطولة الأفريقية، في ليلة الاحتفال بتتويجه بدرع الدوري رقم 44 في تاريخه، والذي توج به في الموسم الماضي.



أحرز أهداف الأهلي رامي ربيعة ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر، علما بأن مباراة الذهاب في كينيا انتهت بفوز الأهلي بنفس النتيجة.

لعب يحيى عطية الله عرضية من الجبهة اليسرى في الدقيقة 4 من عمر المباراة ولكن مرت من أمام قدم وسام أبو علي قبل أن يشير الحكم بوجود حالة تسلل على عطية الله، وبعدها سيطر الأهلي على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وسدد إمام عاشور تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى جورماهيا.

أحرز رامي ربيعة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 23 من رأسية سددها على يمين حارس جورماهيا بعد عرضية متقنة من الجبهة اليمنى من يحيى عطية الله حولها ربيعة ببراعة في الشباك الخالية، وأنقذ محمد الشناوي مرمى الأهلي من فرصة خطيرة في الدقيقة 28 ولكن تدخل الحكم واحتسب خطأ لصالح الأهلي وتوقف اللعب لعلاج قائد الأهلي.

ولعب وسام أبو علي رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد استقبال عرضية من حسين الشحات ولكن جاءت ضعيفة ووصلت سهلة في يد حارس جورماهيا، ولعب عطية الله عرضية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 44 ولكن وصلت إلى يد الحارس واستمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدف نظيف حتى نهاية الشوط الأول.

بدأ الأهلي الشوط الثاني بدون تغييرات وجاءت بداية الشوط الثاني كما هو الحال في بداية الشوط الثاني، ونجح وسام أبو علي في تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 54 بعد تمريرة رائعة بدأت من عند أكرم توفيق وأهداها يحيى عطية الله لوسام والذي سددها في المرمى الخالي.

أجرى الأهلي 3 تغييرات في الدقيقة 60 بنزول عمرو السولية ومحمود كهربا ورضا سليكم بدلا من مروان عطية ووسام أبو علي وبيرسي تاو، وفرض الأهلي سيطرته على اللعب بحثا عن الهدف الثالث وهدد مرمى جورماهيا في أكثر من كرة ولكن بدون خطورة حقيقية، وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 74 بنزول أفشة وطاهر بدلا من إمام عاشور وحسين الشحات.

سدد أفشة تصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى جورماهيا، وهدد كهربا مرمى جورماهيا برأسية في الدقيقة 78 ولكن أبعدها الحارس إلى ركنية، ورفض الحكم ندالا احتساب ركلة جزاء لصالح رضا سليم في الدقيقة 81 بعد عرقلته من حارس مرمى جورماهيا وأشهر له البطاقة الصفراء.

وفي الدقيقة 91 أحرز طاهر محمد طاهر الهدف الثالث للأهلي بطريقة رائعة بعد تسديدة أرضية قوية من الجبهة اليمنى مرت على يمين الحارس وسكنت الشباك، واستمرت النتيجة حتى نهاية اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي‎:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: عمر كمال عبد الواحد ويوسف أيمن ومحمود كهربا ورضا سليم وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وفاز الأهلي مع جورماهيا الكيني في لقاء الذهاب والذي أقيم بالعاصمة الكينية نيروبي بنتيجة 3-0، وهو الفوز الأول لأي فريق مصري على جورماهيا بملعبه، بينما سبق للأهلي الفوز على مواطنه توسكر مرتين في نيروبي.



وخلال مواجهات الأهلي مع الأندية الكينية أقيمت 15 مباراة، فاز الأهلي في 10 مباريات وتعادل في مباراتين وفازت الأندية الكينية في 3 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي في هذه المباريات واحدا وثلاثين هدفاً، وتلقت شباكه عشرة أهداف.



أكبر نتيجة للأهلي امام الأندية الكينية كانت الفوز 6- 0 على ليوباردز عام 1987، والفوز 3- 0 على كل من توسكر عام 2006، وجورماهيا عام 2024، والفوز 3-1 على كل من أبالوهيا عام 1981، وتوسكر عام 2000.