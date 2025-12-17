الرياض - كتبت رنا صلاح - حالة من الجدل أثارها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات جديدة توقع فيها أن يختفي المال نفسه كمفهوم خلال العقود المقبلة، بالتزامن مع هيمنة الذكاء الاصطناعي والروبوتات على سوق العمل، معتبرًا أن الرواتب حتى ذات الدخل المرتفع ستفقد قيمتها بالكامل.

ولا رواتب ولا فلوس.. إيلون ماسك يتنبأ بنهاية عصر المرتبات وهذا هو البديل

إيلون ماسك يتوقع انتهاء عصر الرواتب

وقال مؤسس شركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، في حديث لبودكاست People by WTF، إن «المال سيختفي بصراحة»، وسيكون دوره الأساسي كأداة لتنظيم العمل وتوزيع الموارد سيتلاشى عندما تصبح الآلات قادرة على تلبية جميع احتياجات البشر تقريبًا، مشيرًا إلى أن العالم سيتمكن فيه الذكاء الاصطناعي والروبوتات من بناء المنازل، وزراعة الغذاء، وتصنيع السلع، وتقديم خدمات مثل الرعاية الصحية والتعليم بتكلفة شبه صفرية، فبالتالي لن يكون بحاجة إلى نظام الأجور لتحديد من يحصل على ماذا.

وقال رجل الأعمال الأمريكي إن العمل نفسه سيكون اختياريًا خلال فترة قد لا تتجاوز 10 إلى 20 عامًا، حيث إن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي قد تجعل الوظائف أقرب إلى الهوايات، لا إلى مصدر أساسي للعيش.

وكان ماسك قد كرر هذه الرؤية في وقت سابق، حيث اعتبر أن الذكاء الاصطناعي «سيكون قادرًا على فعل كل شيء»، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العمل، والملكية، وتوزيع الموارد النادرة مثل السكن المميز أو المواقع الأفضل.

ماسك يثير تساؤلات بلا إجابات

وعلى الرغم من الطابع التفاؤلي لتصور رجل الأعمال إيلون ماسك، فإن رؤيته تترك أسئلة حاسمة بلا إجابة، أبرزها مثل: من يقرر توزيع الموارد المحدودة؟ وكيف يمكن ضمان العدالة الاجتماعية في عالم بلا وظائف ولا أجور؟ وتشير تجارب تاريخية إلى أن التقدم التكنولوجي لا يؤدي بالضرورة إلى تقليص ساعات العمل. ففي عام 1930، توقع الاقتصادي جون ماينارد كينز أن يعمل البشر 15 ساعة أسبوعيًا بحلول 2030، لكن الواقع أثبت العكس، حيث زادت الإنتاجية دون أن يواكبها توسع في وقت الفراغ.