انت الان تتابع خبر هذه الطفلة الجميلة التي في الصورة كبرت لتصبح من اشهر الفنانات وهي تنحدر من اسرة فنية عريقة.. شديد الملاحظة سيعرفها؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات نشطة بأخبار الفنانين علي منصّات السوشيال ميديا، صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة مصرية شهيرة، حيث كانت تبلغ من العمر عامين تقريبًا، وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي جمالها بتلك المرحلة العمرية.

انها الفنانة الشابة “دنيا عبد العزيز” التى نشرت صورة قديمة تعود إلى زمن طفولتها، أثارت التساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث بدا أنها التُقطت وهي في سنوات عمرها الأولى ولفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.وقارن هؤلاء بين شكلها في الماضي الحاضر ورأى معظمهم أنها تغيرت إلى حد كبير.