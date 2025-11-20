الرياض - كتبت رنا صلاح - تحلم النساء بالحصول على بشرة مشرقة وناصعة البياض لذا معظم النساء يهتمون بالبشرة ويستخدمون الكثير من المنتجات التي تساعدهم في الحفاظ على نضارة البشرة، ولكن مع ارتفاع سعر مستحضرات التجميل اتجه الغالبية العظمى منهم إلى اتبدالها بالمسكات والخلطات الطبيعة، ومن بين هذه الخلطات التي لاقت استحسان ورواجا كبيرا وحققت الكثير من النتائج الإيجابية هي وصفة الفازلين وزيت الزيتون، فهذا المكونان يشكلان معًا تركيبة طبيعية آمنة ومضمونة فهي تمنح البشرة الترطيب العميق المطلوب وتعمل على تغذية كاملة للبشرة بفضل ما يتضمن عليه كلا المكونين، حيث نضمن لك سيدتي الحصول على بشرة صحية ومشرفة ونضرة جدا بعد المواظبة على استخدام هذه الخلطة.

هيحبك بجنون بالوصفة دي .. حطي زيت الزيتون والفازلين قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة

في ظل وجود العديد من الوصفات المنتشرة على الإنترنت للبشرة ونجد أن وصفة الفازلين وزيت الزيتون هي من أفضل الوصفات التي يمكن أن تعمل على إزالة الجلد الميت من على الوجه والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة وهذه الوصفه لا تحتاج سوى بعض المكونات البسيطة كالتالي:.

عدد 3 ملعقة صغيرة من الفازلين المرطب.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.

عدد ملعقة زيت لوز.

عدد ملعقة نشا.

عدد ملعقة ماء ورد.

خطوات التحضير