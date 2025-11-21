الرياض - كتبت رنا صلاح - يشرب الكثير عصير الرمان يوميًا دون معرفة كافة الفوائد العميقة التي يقدمها للجسم حيث يحتوي على مضادات أكسدة قوية وبوليفينولات وعناصر غذائية تدعم القلب والدماغ والجهاز الهضمي بشكل فعال.

اكتشف الفوائد الصحية لعصير الرمان وتأثيره المذهل على الجسم

يساعد عصير الرمان على تعزيز صحة القلب وتحسين الدورة الدموية ويعود ذلك لمحتواه الغني بالبوتاسيوم والبوليفينولات التي تعمل على تقليل تأثير الصوديوم ورفع مستويات الكوليسترول الجيد مما يحافظ على صحة الشرايين ويحد من الأمراض القلبية.

دعم صحة القلب وخفض ضغط الدم

خفض ضغط الدم الانقباضي

تحسين تدفق الدم في الجسم

رفع مستويات الكوليسترول الجيد

تقليل الالتهابات في الجسم

يحتوي الرمان على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات تساعد في تقليل الأمراض المزمنة المرتبطة بالتهابات مزمنة مثل أمراض القلب والسكري واضطرابات المناعة.

الحد من التهابات القلب

تقليل الالتهابات المرتبطة بالسكري

تخفيف أعراض الاكتئاب واضطرابات المناعة

تحسين الأداء الرياضي والتعافي

يساهم عصير الرمان في تخفيف آلام العضلات بعد التمارين الرياضية ويعزز وصول الأكسجين للعضلات كما يمكن استخدامه كبديل طبيعي لمشروبات الطاقة الصناعية.

تقليل ألم العضلات بعد التمرين

زيادة كفاءة وصول الأكسجين للعضلات

دعم الأداء البدني الطبيعي

تعزيز المناعة وحماية الدماغ

يساعد الرمان على مكافحة العدوى وتقوية المناعة كما يحتوي على مركب Urolithin A الذي يساهم في تجديد خلايا الدماغ وتحسين الذاكرة وتقليل تراكم اللويحات المرتبطة بألزهايمر.

تعزيز مقاومة الجسم للبكتيريا

تحسين وظيفة خلايا الدماغ

الحد من تراكم اللويحات العصبية

دعم الجهاز الهضمي وتنظيم سكر الدم

يعمل عصير الرمان كـ بريبايوتيك طبيعي يدعم البكتيريا النافعة في الأمعاء ويقوي بطانة الأمعاء كما يحسن حساسية الأنسولين ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

تقوية بطانة الأمعاء وتحسين الهضم

دعم نمو البكتيريا النافعة

تنظيم سكر الدم خاصة لدى مرضى ما قبل السكري

الاختيار بين العصير والحبوب

تُعتبر حبوب الرمان مفيدة لاحتوائها على الألياف التي تدعم الشبع وتنظيم السكر بينما العصير غني بمضادات الأكسدة لكنه يفتقر للألياف ويفضل اختيار العصير الطبيعي غير المحلى عند الحاجة.