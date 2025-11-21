الرياض - كتبت رنا صلاح - يستفيد الكثيرون من قشر البرتقال في حياتهم اليومية حيث يقدّم فوائد صحية وتجميلية متعددة ويُعتبر إضافة طبيعية تساعد في العناية بالصحة العامة والشعر والبشرة بطريقة فعّالة.

اكتشف فوائد قشر البرتقال للجسم والشعر

يساعد قشر البرتقال على ضبط معدل السكر في الدم بفضل احتوائه على البكتين وهو نوع من الألياف المفيدة لمرضى السكري كما يمكن لمستخلص القشر أن يقي من مشاكل الكلية المتعلقة بالسكري ويساعد على تقليل آثار البروتين الضار RLIP76 في الجسم.

تنظيم مستوى السكر في الدم

البكتين الموجود في قشر البرتقال يساعد على التحكم في مستوى السكر

الاستخدام المنتظم لمستخلص القشر قد يقي من اعتلال الكلية السكري

قشر البرتقال يخفف من آثار البروتين الضار RLIP76

يؤثر تناول القشر بشكل طفيف على رفع مستوى السكر في الدم

التخلص من رائحة الفم الكريهة

يمكن لقشر البرتقال أن يكون وسيلة طبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة حيث يعمل على تنقية الفم ومنحه رائحة منعشة ومع ذلك يجب الحذر من الإفراط في استخدامه لتجنب التأثير على مينا الأسنان.

مضغ القشر ينظف الفم ويزيل الروائح الكريهة

يمنح الفم شعوراً بالانتعاش والنظافة

ينصح بعدم الإفراط لتجنب تآكل مينا الأسنان

ترك فترة قبل تنظيف الأسنان بعد المضغ

العناية بالشعر وجعله لامعاً

قد يكون استخدام قشر البرتقال لشطف الشعر من أفضل الطرق الطبيعية للعناية بالشعر حيث يتم نقع القشر في خل التفاح لمدة يومين ثم تخفيفه بالماء واستخدامه بعد غسل الشعر ليمنحه لمعاناً صحياً ويزيل الأوساخ.