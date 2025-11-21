الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتمد الكثير من الأشخاص على مشروب الكمون المغلي للتخسيس ويعتبر هذا المشروب من الوسائل الطبيعية الفعّالة لدعم فقدان الوزن وتحسين عملية الهضم ويعمل الكمون على تنشيط قدرة الجسم على حرق الدهون المتراكمة خصوصاً في منطقة البطن ويعزز معدل الأيض للتمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية الزائدة.

اكتشف فوائد الكمون المغلي للتخسيس وطرق تحضيره بسهولة

فوائد الكمون المغلي للتخسيس

يساعد مشروب الكمون على منع تخزين الدهون في الجسم مما يقلل فرص زيادة الوزن ويحفز الجسم على استخدام الدهون كمصدر للطاقة ويُحسن عمل الجهاز الهضمي ويزيد امتصاص العناصر الغذائية الأساسية ويُسرع معدل الأيض وهو عامل مهم لخسارة الوزن بشكل صحي.

منع تخزين الدهون في الجسم

تحفيز حرق الدهون المتراكمة في البطن

رفع معدل الأيض وحرق السعرات الحرارية

تحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية

طريقة تحضير الكمون المغلي بالليمون

لتحضير مشروب الكمون المغلي بالليمون تحتاج إلى ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكمون غير المطحونة وليمونتان مقطعتان من المنتصف وثلاثة أكواب من الماء ويُغلى الماء جيداً ثم يضاف الكمون وقطع الليمون ويُغطى الخليط ويُترك طوال الليل ويُشرب في صباح اليوم التالي مع ملاحظة أن هذه الكمية تكفي ليوم واحد.

وضع الماء في قدر وغليه جيداً

إضافة الكمون وقطع الليمون إلى الماء

تغطية الخليط وتركه طوال الليل

شربه صباح اليوم التالي

الفوائد العامة للكمون

يمتلك الكمون خصائص متعددة تفيد صحة الجسم بصفة عامة حيث يساعد على تنقية الكبد من السموم وحمايته من الأمراض وخفض مستوى الكولسترول والدهون الثلاثية كما يعزز صحة الجهاز التنفسي ويُخلص الجسم من البلغم ويعالج التهابات الحلق والجيوب الأنفية كما يساعد الأطفال على حل مشاكل الهضم والتخلص من الإمساك.