الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من البشر حول العالم من مشكلة الشيب وظهور الشعر الأبيض، وعادة ما يلجؤون إلى الطرق المختلفة في علاجها وإخفاء هذا الشعر، من خلال الصبغات، ولكن مع التطور العلمي، توصل علماء وباحثون إلى علاج ثوري يمكن أن يحل هذه الأزمة بشكل طبيعي دون الحاجة إلى الصبغات وغيرها.

وداعاً للصبغات.. اكتشاف طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيض

وتوصل باحثون في جامعة ناغويا في اليابان، إلى اكتشاف جديد قد يُحدث نقلة نوعية في مجال العناية بالشعر، من خلال اكتشاف مضاد الأكسدة المعروف باسم “لوتيولين”، حيث يمكن أن يُساهم في وقف الشيب، وذلك بعد إجراء تجارب ناجحة على الفئران، وعلى الرغم من أن الدراسات السريرية على البشر لم تبدأ بعد، إلا أن الباحثين يرجحون أن يكون لهذا المركب تأثير مماثل لدى الإنسان، خاصة وأن “اللوتيولين” يتوافر في العديد من الخضروات مثل الكرفس، البروكلي، الجزر، البصل، والفلفل، ما يجعله سهل الحصول عليه.

اكتشاف طريقة بسيطة للتخلص من الشعر الأبيض

وقال قائد فريق البحث، البروفيسور ماساشي كاتو، إن “نتائج الدراسة كانت مفاجئة”، مشيرًا إلى أن اللوتيولين قد يمتلك تأثيرًا فريدًا في الوقاية من الشيب، مضيفًا: “تُشير هذه النتائج إلى أن اللوتيولين قد يحمل فوائد طبية مهمة، من بينها منع ظهور الشعر الأبيض”.

كيف يعمل اللوتيولين؟

وحسب العلماء، فإن الشيب يظهر نتيجة فقدان خلايا الصبغة داخل بُصيلات الشعر مع التقدّم في العمر، مما يؤدي لنمو الشعر بلون أبيض، وقد توصلت الدراسات إلى أن “لوتيولين” يوقف هذا التغيير، حيث أُعطيت الفئران خلال التجربة 3 أنواع من مضادات الأكسدة، وكان “اللوتيولين” الوحيد الذي أظهر فعالية كبيرة في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر، ويُشار إلى أن تأثيره لا يرتبط بدورة نمو الشعر، بل بتأثيره المباشر على الصبغة.

ووفقًا للباحثين، فإنه على الرغم من اقتصار التجارب حتى الآن على الفئران، إلا أن العلماء أوضحوا أن آلية ظهور الشيب لدى البشر تشبه إلى حد كبير ما يحدث عند الفئران، وهو ما يعزز الأمل في تطوير علاج فعّال للشيب في المستقبل القريب، في الوقت الذي يعتقد الباحثون أن “اللوتيولين” قد يُساهم في مكافحة علامات التقدّم في السن، ومنها تساقط الشعر المرتبط بالعمر.