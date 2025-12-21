العالم اليوم - مقتل 10 وإصابة 10 بإطلاق نار في جنوب افريقيا

انتم الان تتابعون خبر مقتل 10 وإصابة 10 بإطلاق نار في جنوب افريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 21 ديسمبر 2025 09:27 صباحاً - قتل رجال مسلحون 10 أشخاص وأصابوا 10 آخرين بجروح قرب جوهانسبرغ، بحسب ما أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا، اليوم الأحد.

ولم تُعرف بعد دوافع هذه الجريمة التي وقعت في شارع قرب حانة في بيكيرسدال على بعد 40 كليومترا من العاصمة الاقتصادية لجنوب إفريقيا.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس إن السلطات لا تملك حتى الآن "معلومات مفصّلة" عن هوية مطلقي النار.

وتعاني جنوب إفريقيا من انتشار الجريمة وفساد تقوده شبكات منظمة.

ويملك العديد من المواطنين أسلحة نارية مرخصة للحماية الشخصية، ولكن هناك العديد من الأسلحة غير القانونية المتداولة.

وفي السادس من ديسمبر، هاجم رجال مسلحون منزل عمال في بريتوريا وقتلوا 11 شخصا، من بينهم طفل في الثالثة من العمر، وفقا للشرطة.

وكان المنزل يضم حانة.

وحصد العنف المسلح نحو 63 شخصا يوميا من أبريل إلى سبتمبر، وفق بيانات الشرطة، في هذا البلد البالغ عدد سكانه 63 مليون نسمة.